Son dakika: Dolar yılın en düşük seviyesine indi

Pazartesi günü Haziran'dan beri ilk kez 3.50'nin altına gerileyen kur hafta boyunca bu seviyelerdeki seyrini sürdürdü.



Piyasaların yakından izlediği Jackson Hole Konferansı dün başladı. Bugün Fed Başkanı Janet Yellen Türkiye saatiyle 17:00'de konuştu. Dolar/TL Yellen'in konuşmasının ardından yılın en düşük seviyesine indi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi saat 22:00'de konuşma yapacak. Draghi'nin parasal genişlemeye dair mesaj verip vermeyeceği takip edilecek.



DOLARA ETKİSİ



Ak Yatırım'dan Okan Ertem yolladığı bir notta konuşmaların piyasaya olası etkisini şu sözlerle değerlendirdi; "Son dönemde ABD'de düşüş gösteren enflasyon rakamlarına rağmen Yellen Aralık ayında faiz artırımına işaret edebilir. Burada Fed'in beklentileri (2018 sonuna kadar 4 artırım) ile piyasa beklentisi (2018 sonuna kadar 1 artırım) arasında uçurum oluşması da Yellen'ı şahin tonda konuşmaya itebilir. Bu senaryoda Yellen konuşması dolar pozitif etki yapabilir. Dolar/TL 'de yükseliş olması durumunda yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir."



Konuşmalar dışında ABD dayanıklı tüketim malı siparişleri verisi de piyasanın radarında olacak.

BUGÜN NELER OLDU