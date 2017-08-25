Fenerbahçe borsada da kayıp

Dün, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a kendi sahasında 2-1 yenilen Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda etti.



Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, futbol takımının Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından bugüne yüzde 1,11 değer kaybıyla 35,62 TL'den başladı. Açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi eden Fenerbahçe hisseleri saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 35,88 TL'den işlem görüyor.



Aynı dakikalarda Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Trabzonspor yüzde 0,4 değer kazancıyla 2,82 TL'den, Galatasaray yüze 0,5 artışla 6,70 TL'den, Beşiktaş ise yatay seyirle 4,78 TL'den alıcı buluyor

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