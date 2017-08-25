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borsada da kayıp

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 11:27
Fenerbahçe borsada da kayıp

'da işlem gören Futbol AŞ hisseleri, futbol takımının Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından bugüne yüzde 1,11 değer kaybıyla 35,62 TL`den başladı

Dün, play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a kendi sahasında 2-1 yenilen Avrupa kupalarına veda etti.

'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, futbol takımının Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından bugüne yüzde 1,11 değer kaybıyla 35,62 TL'den başladı. Açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi eden Fenerbahçe hisseleri saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 35,88 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Trabzonspor yüzde 0,4 değer kazancıyla 2,82 TL'den, Galatasaray yüze 0,5 artışla 6,70 TL'den, Beşiktaş ise yatay seyirle 4,78 TL'den alıcı buluyor

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Fenerbahçe borsada da kayıp
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