Özhaseki: 250-300 milyar liralık bela kapıda bekliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'nın Yıldım ilçesinde 800 dairelik "Ulus kentsel dönüşüm" alanında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Geçenlerde deprem profesörü olan bir hocamızın beyanatı vardı. 'Eğer İstanbul'da düşünülen deprem gerçekleşirse güvenliğimiz, bağımsızlığımız tehlikeye düşer' diyor. Allah korusun, bu söz çok abartılı gelebilir. Ancak bu gerçeği de bilmemiz lazım. Hakikaten deprem uzmanlarının da ifade ettiği gibi Marmara ve açıklarında 7 ve üzeri şiddetli deprem gelecekte bizi bekliyorsa İstanbul'da yaklaşık 600 bin bağımsız birimin riskli olduğunu biliyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Deprem gelmeden önce yenileme istiyoruz. Birçok çalışmalarımız, tedbirler var. Allah korusun biz bu hazırlıkları yapmadan deprem olursa karşımıza çıkacak hasarı ve belayı düşünemiyoruz" dedi.

"250-300 MİLYARLIK BELA KAPIDA BEKLİYOR"

İstanbul'daki 600 bin konutun çıplak yapım maliyetinin 90 milyar lira olduğuna işaret eden Özhaseki, "Alt yapı maliyeti ve o evlerin yıkıldığı sokaktaki arabalar dahil çıkacak hasar bir o kadar artar. İçlerinde evlerimizin değeri kadar eşyalarımız da var. Bir o kadar da zarar oradan çıkacak. Neredeyse 250-300 milyar liralık bela kapıda bekliyor. Bunlarında ötesinde insanların yakınlarını ve en sevdiklerini kaybettiklerini de düşünmeliyiz. Şu an deprem olmuş, her taraf yıkılmış, sabah 09.00'da kalkıp da işe giden kimseyi bulamazsınız. İş kaybı olur. Bu zararları da yan yana getirdiğimiz zaman neredeyse altında kalkamayacağımız bir bela bizi bekliyor" diye konuştu.