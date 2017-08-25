Son dakika: Yaşlı ve engelli aylıkları bayram öncesi ödenecek!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, Twitter'dan yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımı ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kaya, "Vatandaşlarımız bayram ve tatil için hazırlıklarını yaparken Bakanlık olarak milletimizle buradan bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımı ödemelerini yararlanıcılarımıza Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştireceğiz. 65 yaşı doldurmuş yoksul vatandaşlarımız ile yoksul engelli kişilere 5-9 Eylül'de öngörülen ödemeleri, 28-29 Ağustos'ta yapacağız. Ayrıca, evde bakım yardımı ödemelerini de bayram öncesinde vatandaşlarımızın hesaplarına aktarmış olacağız. Yapacağımız erken ödemelerden faydalanacak 1 milyon 215 bin vatandaşımıza ve ailelerine hayırlı, bereketli olsun." dedi.

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