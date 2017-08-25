Vietnam’da STA pazarlığı

Başbakan Binali Yıldırım
, Asya ziyaretinin ikinci durağı Vietnam'da iş dünyası temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen Vietnam-Türkiye İş Forumu'nda iki ülke arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşması (STA
) için müzakerelere hazır olunduğunu bildirdi. Yıldırım, halihazırda Vietnam ile çifte vergilendirmeden kaçınılması ve ticaretin kolaylaştırılması konularında hemfikir olduklarını söyledi.
STRATEJİMİZ ASYA
Türkiye'nin Akdeniz'de üçüncü büyük ekonomi haline geldiğini anlatan Yıldırım, "İspanya'yı geçmiş bulunuyoruz. Türkiye etrafındaki iç sıkıntılara rağmen büyümede hız kesmemiş kalkınmaya devam etmiştir" dedi. Ziyaretinin tarihi olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Yeni bir çığır açılacağına inanıyoruz. ASEAN ülkeleri ile ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz. Asya'da ticari etkinliğimizi artırma stratejisini sürdüreceğiz" diye konuştu.
2020'DE 4 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasındaki ticaret hacminin şu anda 2 milyar dolar olduğunu ancak bunun potansiyeli yansıtmadığını belirten Yıldırım, "2020'ye kadar 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'deki teşvik sistemini anlatan Yıldırım, Vietnamlı yatırımcıları da ülkeye davet ederek "Karşılaşacağınız her türlü sorunu çözeriz" mesajı verdi. Vietnam'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan, ülkede altyapı ihtiyacı olduğunu belirtirken, iki ülkenin savunmada işbirliği yapabileceğini söyledi.
MEHTER MARŞI İLE KARŞILAMA
Yıldırım'a
Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi (VASS) tarafından "Üstün Şeref Madalyası" verildi. Yıldırım'ı geleneksel kıyafetler giyen Vietnamlılar Mehter Marşı ile karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen başkent Hanoi'deki iş forumuna Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Başbakan Yardımcısı Vuong Dinh Hue, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
katıldı.
PAZARA GİRİŞ İÇİN FIRSAT
Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci iş forumunda yaptığı konuşmada iki ülkenin avantajlar ülkesi olduğunu belirterek, "Vietnam çevresi ile birlikte bir fırsattır, bu pazarlara giriş için fırsattır" dedi. Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Doan Duy Khuong ise Vietnam'ın tekstil sektöründe cazip bir merkez olduğunu belirterek Türk yatırımcıları davet etti. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da her Asya-Pasifik Bölgesi'nde bir marka oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.
VİZE SERBESTİSİ ÖNERİSİ
Vietnam
ziyareti sırasında ülkenin resmi haber ajansı VNA'ya röportaj veren Yıldırım, , Türkiye ile Vietnam arasında seyahatlerin sıklaşması için vize
uygulamasında kolaylık sağlanması önerisinde bulundu.