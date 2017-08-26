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'a 1,5 milyon kişi geldi!

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 12:58
Bodrum'a 1,5 milyon kişi geldi!

10 günlük tatilinin ilk gününde 'a yerli akın etti. Bodrum'daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otogarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.

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Bodrum'a 1,5 milyon kişi geldi!
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