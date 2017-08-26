KKTC'ye deniz altından elektrik için geri sayım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile enerji iş birliği anlaşması kapsamında deniz altına döşenecek kablo sayesinde elektrik sağlanması projesi için oluşturulan ortak çalışma gruplarının çalışmalarını neredeyse tamamladığını belirterek, "Bundan sonrası da siyaseten şekillendirebileceğimiz bir sürece bakıyor. Bu yıl bitmeden uygulanmasına başlanması planlanan projenin yaklaşık 2 - 2,5 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz. Proje gerçekleştiği zaman anavatanımızla KKTC'nin elektrik enerjisi de birbirine bağlanmış olacaktır." dedi.

BERAT ALBAYRAK İLE İMZALAMIŞTI

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atun, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından elektrik götürülmesi projesinin hayata geçirilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 11 Ekim 2016'da enerji işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Atun, KKTC'nin elektrik enerjisi ihtiyacına ilaveten küresel bir vizyonla bölgeye de elektrik sağlanabilmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Anlaşma gereğince Türkiye ile oluşturulan ortak enerji çalışma grupları, birkaç kez toplandı. Yapılan toplantıların devamında çalışmalar hemen hemen tamamlanmıştır. Bundan sonrası da siyaseten şekillendirebileceğimiz bir sürece bakıyor. Sayın mevkidaşım, değerli dostum Berat Albayrak Bey ile yapmış olduğumuz toplantılarda karşılıklı olarak bu irademizi ortaya koyduk, ifade ettik." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin en başından beri söz konusu projeyi sahiplendiğini vurgulayan Atun, adaya elektrik götürülmesinin hem KKTC hükümetinin hem de arada kısa bir dönem hariç 2009'dan bugüne kadar ekonomi ve enerji bakanı olarak kendisinin en değer verdiği projelerden biri olduğunu söyledi.

ANAVATANIMIZLA KKTC'NİN ELEKTRİK ENERJİSİ DE BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ OLACAK

KKTC'ye yönelik su, elektrik ve doğal kaynaklar projelerinden su projesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Atun, şöyle devam etti:

"Türkiye'den KKTC'ye şu anda yıllık 30 milyon metreküpe yakın su geliyor. Bu bize her yönden büyük avantajlar sağlamıştır. Gerek sürdürülebilirlik bakımından fiyat avantajı gerek kaliteli ve kesintisiz suya erişim sağlanması gibi önemli unsurlar gerçekleşmiştir. Bu alanda şu anda yine Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığınca üstlenilen tarım alanlarının dağıtım ağı altyapısının inşa edilmesine başlanmıştır. Elektrik projesi de bizim çok değer verdiğimiz, çok önem atfettiğimiz bir projedir. Bu projeye, KKTC'de iki yıl kadar hükümette olmadığımız dönem maalesef o dönemin hükümetlerince değer verilmedi. Fakat biz kaldığımız yerden tekrar başlattık. Bunu da tamamlamakta son derece kararlıyız, aynı kararlılığı sayın mevkidaşımdan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl bitmeden uygulanmaya başlanması planlanan deniz altından kablo ile elektrik sağlanması projesinin yaklaşık 2 - 2,5 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz. Proje gerçekleştiği zaman anavatanımızla KKTC'nin elektrik enerjisi de birbirine bağlanmış olacaktır."

"PROJE KÜRESEL BİR NİTELİK KAZANACAK"

KKTC'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 2011 yılında yüksek gerilim hattı düzeyinde elektrik enerjisi bağlantısı yaptığını hatırlatan Atun, şu anda GKRY ile üç noktada toplam 400 megavatlık bağlantı bulunduğunu aktardı.

GKRY ile halen karşılıklı olarak elektrik alışverişine entegre olduklarını anlatan Atun, "Türkiye'den gelecek elektriği her zaman Güney Kıbrıs'a da vermeye bu bağlamda hazırız." ifadesini kullandı.

Atun, Türkiye ile entegre hale gelmenin öncelikle KKTC'de elektriğin kesintisizliğinin yani arz güvenliğinin sağlanmasına katkı yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun yanında sistemin yüzde 100 bağımlı olduğu fuel oil ve bu yakıtın kur hareketlerinden dolayı getirdiği elektrik fiyat riski de ortadan kalkmış olacaktır. Bütün bunlar bizim için son derece değerli. Öncelikle KKTC kesintisiz, ucuz ve sürdürülebilir elektriğe sahip olacaktır. Bunun ötesinde de KKTC üzerinden diğer ülkelere elektrik aktarılması potansiyelimizi de değerlendirmiş olacağız. Bu noktada, kablo projesi Türkiye ve KKTC arasında kalmayıp bütün ihtiyaçlarımızı karşılamakla birlikte, ayrıca bu şekilde bölge ülkelerine bu elektriğin verilebilme koşullarının oluşmasıyla küresel bir nitelik de kazanacaktır. Bu da bizim bizim için çok değerli bir unsur."

Deniz altından kablo ile elektrik sağlanması projesiyle Türkiye'den KKTC'ye taşınacak yıllık elektrik miktarının hesaplamasının da yapıldığını belirten Atun, "Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda da hemfikiriz. Ancak bunu siyaseten tam olarak mutabakat sağlanmadan şu etapta açıklamayalım." ifadesini kullandı.

KKTC'de her yıl tüketilen yaklaşık 1,5 milyar kilovatsaatlik elektriğin büyük bölümü halen fuel-oil ile çalışan santrallerden sağlanıyor.