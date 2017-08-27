Akaryakıtçılara bayram uyarısı

Kurban
Bayramı'na sayılı günler kala Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK
) akaryakıt dağıtım şirketlerini sert bir dille uyardı. Şirketlere yazı gönderen kurum, bayramda tüketici aleyhine gelişebilecek veya rekabeti olumsuz etkileyecek fiyat hareketlerinden kaçınılmasını istedi. Son zamanlarda dağıtıcı ve bayi marjlarının, kriter alınan Avrupa Birliği ülkelerindekilere göre yüksek belirlendiğinin tespit edildiği de öğrenildi. Pompa fiyatı en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcı firmanın bayilerinin kuruma bildirdiği ve ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınarak bulunuyor. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından, rafineri satış fiyatı düşülerek ortalama marj bulunuyor. Avrupa Komisyonu resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz pompa satış fiyatlarından takip edilen ülkelerdeki ülke içi rafineri, satış fiyatları düşülerek bulunan marjların ortalamasına bakılıyor. Bunlarla Türkiye'deki fiyatın uyumlu olması gerekiyor. Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması durumunda, rafineri fiyatı olarak Platts European Market Scan'de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınıyor
ÜÇ KEZ TAVAN UYGULANDI
PETROL
Piyasası Kanunu ile birlikte, 1 Ocak 2005'ten itibaren fiyatlar serbest piyasada dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor. Aşırı yüksek fiyat uygulaması olursa EPDK, tavan fiyat
belirliyor. EPDK bu yetkisini 2009, 2014 ve 2015 yıllarında kullandı.