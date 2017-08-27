Türkiye’nin payı % 15 artıyor

Avrupa'da aleyhte yürütülen tüm algı operasyonuna rağmen turist
in Türkiye ilgisi 2018 planlamalarını etkiledi. Tur operatörlerinin uçak anlaşmalarını yaptığı bu dönemde, Avrupa'daki tur operatörleri Türkiye payını yüzde 15 oranında artırma kararı aldı. Hollanda'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan, Belçika ve Almanya dahil 2016'da 350 bin turist getiren Corendon Grup
'un Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Bu yıl Hollanda ile yaşanan gerginlik nedeniyle bir miktar gerileme yaşadık. Sonrasında ortam düzeldi. Özellikle son dakika satışlarında talep arttı ancak uçak bulmakta zorlandık. Bu yıl hedefimiz 2016 rakamlarını yakalamak. Gelecek yıl için yüzde 20 kapasite artışı planlıyoruz" dedi.
TÜRKİYE İLGİSİ YÜKSEK
Corendon Havayolları'nın da başkanı olan Karaer, ağustosun uçak anlaşmalarının yapıldığı dönem olduğuna dikkat çekti. Karaer, "İlk görüşmeleri yaptık. Eylülde netleşir ancak Avrupa'da Türkiye ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz" diye konuştu. Thomas Cook
Türkiye Temsilcisi ve Diana Travel'ın Genel Müdürü Burak Tonbul da ilginin yüksek olduğunu belirterek, 2018'de Türkiye'nin payını yüzde 15 oranında artırma kararı aldıklarını söyledi. Tonbul, "2018'de Almanya ve Belçika'nın yüzde 10, İngiltere'nin de yüzde 20 artacağını öngörüyoruz. Bu yönde kapasite artışı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. mani pülasy ona ra ğmen
Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün ise Avrupa'da ve Almanya'dan Türkiye'ye dönük talep düşüşünün bu ülkelerde yaşayan insanlardan kaynaklanmadığını söyledi. Bunun siyasi bir olay olduğuna dikkat çeken Aygün, "Alman siyasiler devamlı Türkiye aleyhinde konuşuyor. Bayramımızı bile ayaklanma olarak gösteriyor. Türkiye'yi bir seçim malzemesi haline getirdiler. Havanın eylüldeki seçimlerden sonra yumuşayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bütün manipülasyonlara rağmen Almanya'dan turist akışının devam ettiğini hatırlatan Aygün, 2018'de bu ülkeden gelen turist sayısında yüzde 10'luk artış yaşanacağını sözlerine ekledi.
İKLİM YUMUŞARSA 2015 RAKAMLARI BİLE YAKALANIR
TÜROFED
Başkanı Osman Ayık
, Avrupa'da kayıp yaşanan pazarların İspanya, Yunanistan gibi destinasyonlara kaydığını belirterek, bu ülkelerin hiçbirinin Türkiye kapasitesini ikame edemeyeceğini söyledi. Ayık, "İspanya, Yunanistan, Bulgaristan'a olan yoğun talep fiyatları da yüzde 20-30 oranında artırdı. Zaten hizmet kalitesinde Türkiye'nin çok gerisindeler. Tur operatörleri için de çok kârlı pazarlar değil. Bu gibi nedenlerden dolayı gelecek yıl Türkiye'ye olan talebin artacağını düşünüyoruz" dedi. Tablonun eylülden sonra daha çok netlik kazanacağının altını çizen Ayık, "Avrupa'daki özellikle Almanya'daki düşüşün nedeni siyasi. Eğer kamuoyunda iklim yumuşar ve herhangi bir terör olayı yaşanmazsa çok hızlı geri dönüşler alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısında 10 milyon kayıp yaşandığını hatırlatan Ayık, bu yıl 5-6 milyonunun geri döneceğini ve 30 milyonun yakalanacağını kaydetti. Ayık, "Eğer Avrupa ile iklim yumuşar, Rusya da aynı performansta devam ederse 2018'de 2015 rakamlarını bile yakalayabiliriz" dedi.