Araç muayenede yeni kurallar

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı
'nın
belirlediği standartlarda
araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, yeni
lenen araç
muayene kusur tablosunu
açıkladı. Yeni kusur tablosuna
göre; sürücünün görüş alanını
kısıtlayan cam hasarı ve
yetkili yerler dışında basılan
veya boya, vida v.b nedeniyle üzerindeki harf ve rakamları elektrikli denetleme sistemleri (EDS) tarafından okunamayan plakalara sahip olan araçlar muayeneden geçemiyor.
Yeni kurallar
göre; ön cam üzerindeki camın
bütünlüğünü bozan ya da
camın bütünlüğünü bozmasa da
sürücünün görüş alanındaki her türlü çatlaklar ve kırıklar ağır kusur
olarak
değerlendiriliyor.