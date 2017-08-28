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kurallar

Giriş Tarihi: 28.8.2017
Araç muayenede yeni kurallar
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, lenen araç muayene kusur tablosunu açıkladı. Yeni kusur tablosuna göre; sürücünün görüş alanını kısıtlayan cam hasarı ve yetkili yerler dışında basılan veya boya, vida v.b nedeniyle üzerindeki harf ve rakamları elektrikli denetleme sistemleri (EDS) tarafından okunamayan plakalara sahip olan araçlar muayeneden geçemiyor. Yeni kurallar göre; ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozan ya da camın bütünlüğünü bozmasa da sürücünün görüş alanındaki her türlü çatlaklar ve kırıklar ağır kusur olarak değerlendiriliyor.
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Araç muayenede yeni kurallar
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