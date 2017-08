Gıdaya fiyat ayarı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet yaş meyve- sebze ve et fiyatlarında son dönemde belirginleşen artış eğiliminin önüne geçmek için teşvik, destek ve tedbirleri bir bir hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci dün bir dizi tedbiri ve reformu açıkladı. Bakan Zeybekci, et maliyetinde yüzde 58 etkisi olan yemin, gümrük vergisini yarıya indirecek kararın Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Bakan Zeybekci, "Gümrük vergisi yüzde 13 olan yem ve yem bitkilerinin vergi oranını yüzde 6.5'a düşürmek için imzaya açtık. Bunun da et fiyatlarında yüzde 3'e yakın bir indirim yapmasını bekliyoruz" dedi.Enflasyon sepetindeki gıda fiyatı oynaklığında Türkiye'nin dünyada birincisi olduğuna işaret eden Zeybekci, "Türkiye gibi bir gıda ve tarım ülkesinde gıda fiyatları nasıl olur da en yakın rakibinin iki katı üzerinde oluyor. Bu oynaklık spekülatif alandan kaynaklanıyor. Yani spekülatif alanlardaki o yükseklikleri boşlukları kapatıyoruz şu anda" dedi. Bu kapsamda da enflasyonla mücadelede gıda, ulaşım, taşıma, nakliye, depolama, stoklama ve işleme gibi alanlarda alınan teşvik, destek ve tedbirlerin geleceğini anlatan Zeybekci, bunların etkisinin de hemen görüleceğini kaydetti.Gıda ürünlerinin fiyatlarının yüksek olmasında ayrıca, koruma duvarları ile spekülatörlere verilen fırsatların da etkisinin olduğunu anlatan Zeybekci, gıda ürünlerinin ithalatının önünün açılmasına yönelik yapılan düzenlemelerle spekülatörlerin oyun alanlarını daralttıklarını söyledi. Koruma duvarlarının aşağı doğru çekilmesiyle, fiyatlar o oranlara geldiğinde otomatik olarak ithalata başlayarak işleme geçirmeye başladıklarını anlatan Zeybekci, "Artık özel sektöre rahatlıkla ithalat yapılabilir hale getirdik" dedi.Bakan Zeybekci, 20 yılda Türkiye'de kırmızı ette büyükbaş hayvan eti tüketiminin arttığına da dikkat çekti. Ülke coğrafyasının, otlakların genetik yapısının yüzyıllardır koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvancılığa uygun olduğunu ifade eden Zeybekci, "Ama büyükbaş tüketelim dediğimiz zaman ithalata yönelmiş oluyoruz" tespiti yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın küçükbaş hayvan sayısının hızla artırılması için köylerde, kırsal kesimlerde aile ekonomilerinden, büyük şirketlere kadar bir çalışma başlatacağını söyleyen Zeybekci, "Büyükbaş hayvan ithalatı ve gıda da özel sektörün tamamen devreye girmesini istiyoruz" diye konuştu.Ekonomiden sorumluBaşbakanYardımcısıMehmetŞimşek, GıdaKomitesi'ndegıda enflasyonunuartıranher konununmasaya yatırıldığını,ortave uzun vadededeğerlendirmeleryapıldığınısöyledi.Daha önce kısavadeli tedbirleriuygulamayakoyduklarınıhatırlatanŞimşek, "Şimdigıda arzını artıracakyapısaltedbirleri uygulamayakoyacağız.Kararlar,ekim ayı gibihayata geçmişolacak" dedi.Kısa vadede yem maliyetlerini baskılamak amacıyla hali hazırda ithalata konu çeşitli yem ham maddelerinin gümrük vergilerinde düzenleme yapılmasına karar verildiğini aktaran Mehmet Şimşek, yem maliyetlerini kalıcı olarak düşürecek orta vadeli tedbir önerilerinin gündeme geldiğini belirtti. Lisanslı depo kullanımına ilişkin alternatif model önerilerinin de ele alındığı toplantıda Komite'nin daha önce talep etmiş olduğu teknik çalışmalara ilişkin TMO tarafından bilgi sunulduğunu ifade eden Şimşek, lisanslı depo kapasitenin artırılmasına yönelik uygulamaya konulan teşviklere özel sektörün ilgisinin cesaret verici olduğunu söyledi.Yaş meyve-sebze tedarik zincirine yönelik bu kararların sektöre ilişkin çok önemli ve radikal bir yapısal dönüşüm hamlesi niteliği taşıdığını vurgulayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, fire oranlarının azaltılması ile yaratılacak sadece 1 yıllık ilave ekonomik değerin bile çok büyük kazanımlara karşılık geldiğini söyledi. Şimşek, "Mevcut fire oranlarını yarı yarıya bile azaltabilirsek bunun ekonomimize katkısı yılda 15-20 milyar lira civarında olacak" dedi. Bu uygulamalarla sadece israfın önüne geçilmekle kalınmayacağını, aynı zamanda dünya standartlarında modern gıda lojistik süreçlerine sahip olunacağını bildiren Şimşek, hijyen koşullarında da önemli iyileşmeler sağlanacağını, kayıt dışılık azalacağını ve yaş meyve-sebzede sağlıklı fiyat oluşumu sağlanarak aşırı oynaklığın önüne geçileceğini vurguladı.