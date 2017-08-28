Kurban Bayramı İranlı turistlerle şenlenecek

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tatillerde ve özel seyahatlerinde Van'ı tercih eden İranlı turistleri Kurban Bayram'ında da ağırlamaya hazırlanan esnaf, iş yerlerine Farsça ilanlar asıp, yöreye özgü şarkılarla turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Tatillerde Türkiye'yi tercih eden İranlı turistlerin Kurban Bayramı
'nda da alışveriş yapmak ve tarihi mekanları gezmek için Van'a gelmesi bekleniyor. Bayrama sayılı günler kala kentin işlek caddelerinde bayram alışverişi nedeniyle hareketlilik yaşanırken İranlı turistlerin Van'a artan ilgisi esnafın yüzünü güldürüyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Van Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Kurban Bayramı'nın kentteki turizmciler için yoğun bir dönem olacağını söyledi.
OTELLER DOLDU
Bayramda İranlı turist kafilelerinin büyük beklentileri olduğunu ifade eden Özgökçe, "İranlı turistler kentimize bayram gelmeden bayram havası yaşatmaya başladı. Şu anda İran pazarımız çok iyi bir konuma geldi. Otellerimiz şimdiden doldu. Bu yıl için biz turizmciler olarak yüzyılın patlamasını yaşıyor gibiyiz. Hiçbir tarihte biz böyle yoğun bir turist yoğunluğuyla karşılaşmadık" diye konuştu.