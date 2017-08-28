Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Türk uçakları en iyi ilk dörtte

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017
Türk uçakları en iyi ilk dörtte
Avrupa'ya yaptıkları uçuşlarda gittikleri ülkelerin otoriteleri tarafından denetlenen Türk havayolu işletmeleri önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından yürütülen emniyet denetlemeleri kapsamında bulgu ortalaması en düşük 4'üncü ülke oldu. Uçaklardaki belgelerden bakım prosedürlerine, oksijen maskelerinden güvenlik tedbirlerine varana kadar birçok farklı alanda yapılan kontrolleri kapsayan denetimlerde Türk tescilli uçaklar iyi not aldı.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Vaillant Grup
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk uçakları en iyi ilk dörtte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz