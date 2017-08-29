30 Ağustos-5 Eylül arası otoyollar ve köprüler ücretsiz!

Çeşitli temasları nedeniyle geldiği Kars'ın Sarıkamış'ta AK Parti Sarıkamış 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan ve ardından Kars'ta birtakım temaslarda bulunan Bakan Ahmet Arslan, 30 Ağustos gece yarısından itibaren 5 Eylül sabah saat 07.00'ye kadar otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğunu söyledi.



Arslan, "Bu 10 günlük seyir sürecinde, özellikle bayramda sürücülerimizin rahat etmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibariyle yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibariyle 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap, işlet, devret modeliyle işletilen projeler hariç, otoyolları ve köprüleri ücretsiz hale getirdik. İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar yine bu yollardan ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu önemliydi. Ama çok daha önemlisi Türkiye'nin her yerinde 81 ilde malumunuz yeni yollar yapıyoruz. Yolların bakım onarımını yapıyoruz. Ve özellikle satı kaplama yolları sıcak asfalt hale getiriyoruz. İşte bu yollarda da bu tatil sürecinde gerek yeni yapım, gerek bakım onarım çalışmalarının tamamını durdurduk. Aciliyet kesbeden, mecbur olduklarımız hariç, hiçbir yerde çalışma yapmıyoruz. Ve özellikle çalışma yaptığımız yollarında mümkün mertebe de trafiğe vererek sürücülerimiz bayram sürecinde rahat etsin istiyoruz. Tekrar söyleyelim, 30 Ağustos gece yarısından başlamak üzere 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar otoyollar ve köprüler tamamen ücretsiz olacak. Yap, işlet devret modelli projeler hariç olmak üzere ve bütün yollarımızda bakım, onarım, yeni yapım çalışmalarını da durdurduk. Sürücülerimiz rahat bir şekilde araçlarını sürebilsinler. Yolcularımız rahat bir şekilde yolculuklarını yapabilsinler. Mecbur olduğumuz yollar hariç, hiçbir yerde çalışma yapmayıp, mümkün mertebe bütün yolları trafiğe vereceğiz" dedi.



Bayram süresince karayollarında 5 bin kişinin aktif olarak çalışacağını ifade eden Bakan Arslan, yaklaşık 2.4 bin kişinin demiryollarıyla yolculuk yapacağını ve 42 binin üzerinde uçağın inip kalkacağını kaydetti.



Bakan Ahmet Arslan, "Karayollarındaki çalışma arkadaşlarımız, gerek demiryollarındaki, gerek havacılık sektöründeki çalışma arkadaşlarımda özellikle insanımızın bu 10 günlük periyotta rahat seyir yapa bilmeleri adına görevlerinin başındalar.



Demiryollarında bayram sürecinde tam 5 bin kişi aktif olarak çalışacak. Ve yaklaşık 2. 4 milyon kişi demiryollarıyla yolculuk yapacak. Karayollarıyla yapılan yolculuk hepinizin malumu, yine aktif olan havaalanlarımız sayesinde sadece bayram süresince 42 binin üzerinde uçak inecek ve kalkacak. Böylece insanlarımız hem tatillerini rahat yapabilmeleri, hem bayramlarını rahat geçirebilmeleri hem de özellikle Sılahi rahim yağarak sevdikleriyle, büyükleriyle kavuşmasını da sağlamış olacağız" dedi.



Arslan, Kars'ta kent merkezinde karayolları tarafından yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde gördü. Kars Valiliği'nce yapımı tamamlanan Kitap Kafe'nin açılışını yaptı. Bakan Arslan, daha sonra Kars'tan ayrıldı.

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