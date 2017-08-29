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3.45 liranın a indi, altın yükseldi, 'da yeni rekor!

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 19:28

'nin bir yi Japonya üzerinden okyanusa fırlatmasının ardından küresel piyasalarda gerilerken, fiyatları yükseldi, rekor kırdı.

Küresel piyasalarda yılın başlarından bu yana euro ilk kez 1.20 ı aşarak 1.2032 dolara kadar çıkarken, içeride güne 3.45 liranın üzerinde başlayan dolar, parite etkisiyle 3.4425 lira düzeyine geriledi. Dolar karşısında önemli bir kazanım elde eden euro da içeride yeni günde yüzde 0.50'nin üzerinde artışla 4.15 liraya çıktıktan sonra, akşam saatlerinde 4.14 - 4.15 lira aralığına çekildi.

Küresel piyasalardaki risk algısına bağlı olarak ın onsu, yaklaşık yüzde 1.0 artışla 1.322 dolara kadar yükselince, içeride 146.5 liraya, 236 liraya ve Cumhuriyet altını da 964 liraya çıktı.

Haftanın ilk gününü yüzde 0.53 yükselerek, 110 bin 339 puan ile yeni rekor düzeyden kapatan İstanbul Endeksi, yeni güne yüzde 0.10 düşeşle 110 bin 225 puandan başladı. Açılıştan sonra 110 bin puanın da altına, 109 bin 963 puana kadar gerileyen Endeks, daha sonra yeniden toparlanarak, yüzde 0.08 artışla 110 bin 423 puana çıkarak, günü yeni rekor düzeyde kapattı.

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Dolar 3.45 liranın altına indi, altın yükseldi, Borsa'da yeni rekor!
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