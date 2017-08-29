Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 103,4 değerinden 106 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

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Ağustos ayında inşaat sektörü güven endeksi 88,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 105,4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 değerine yükseldi.