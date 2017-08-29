Türk-Alman ortaklığından 14 megavatlık GES

Şirketten yapılan açıklamada, Prime Enerji ve Alman Intec Energy Solutions firmasının GES kurulumu için Bereket Enerji ile ortaklık imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Denizli'nin Çeltikçi bölgesinde toplam 14 megavatlık GES projesinin mühendislik, satınalma, elektrik ve inşaat işlerinin tamamının Prime Enerji ve Intec Energy Solutions'ın beraber üstlenileceği kaydedildi.

Denizli'de yapılacak proje için toplamda 52 bin 335 adet panel ve 13 adet merkezi inverter kullanılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca Erzurum'da kurulması planlanan 11,8 megavatlık santralin saha düzeltme çalışmaları için imza atıldığı aktarıldı.