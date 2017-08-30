Kart yakmasın

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bayram tatilinde kredi veya banka kartı kullananlara uyarıda bulundu. Kurum; dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.

ATM'lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın. İşlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin. Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM'de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın.

İnternetten alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımları önleyebilirsiniz.

Sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (şifre vb) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin.



SMS, e-posta, sosyal medya üzerinden yönlendirilen veya arama motorları üzerinden giriş yapılan web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun. Sertifikalarını mutlaka kontrol edin. Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin.

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