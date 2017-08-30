Koruyucu aileye emeklilik

Kimsesiz çocuklara yuvasını açan koruyucu ailelere devlet emeklilik hakkı tanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi bulunmayan ebeveynlerin sigorta primlerini karşılıyor. Uygulamaya göre, bu durumdaki ebeveyn, bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırarak ödeme belgesini ibraz ederse, primleri aylık ödemelere eklenerek, bakanlığın aileye gönderdiği ödenekten karşılanıyor. Bakanlık, çocukların bakım, eğitim ve yerleştirilmelerine ilişkin harcamalar için de talepte bulunan ailelere çocuk başına aylık net ödeme yapıyor.



AYLIK BİN 154 TL DESTEK

Bakanlıktan yapılacak olan ödeme, çocukların yaş grupları, eğitim durumları gibi kıstaslar dikkate alınarak, 2017 yılı için aylık 527 liradan bin 154 liraya kadar çıkıyor. Maddi destek, engelli çocuklar söz konusu olduğunda yüzde 50 kadar artırılıyor. Mevzuata göre, her öğretim yılı başında koruyucu aile yanındaki çocuğun eğitim masrafları için aileye ödenen miktar, bir defaya mahsus üç katı oranında artırılarak veriliyor. Nisan ve ekim aylarında ise çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak, bakım ücreti iki katı artırılarak ödeniyor.



SERVİS ÜCRETİ DEVLETTEN

Bakanlık, çocukların bakımı için sağladığı bu desteklerin yanında okullarına servisle gitmek zorunda olan çocukların aylık servis ücretlerini, servis bulunamaması halinde de ulaşım giderlerini üstleniyor. Tam gün öğrenim gören ve yemeğini evinde yeme olanağı bulunmayan çocuklara da devlet tarafından verilen harçlıklar iki kat artırılıyor. Aile Bakanlığı, çocukların kurs, etüt, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücreti gibi tüm gereksinimlerini de gideriyor. Bu yılın kurs destek miktarlarına göre, meslek edindirme için bin 828, TEOG'a hazırlık için 3 bin 446, üniversiteye hazırlık için de 5 bin 353 lira ödeme yapılıyor. Verilere göre, 4 bin 387 koruyucu aile yanında 5 bin 323 çocuğun bakımı gerçekleştiriliyor.

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