Prim gaspı zirvesi

PKK ve FETÖ terör örgütlerinin hamiliğini yapan ve son dönemde Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu artıran Almanya
'nın 4 milyon gurbetçiden gasp ettiği 100 milyar euroyu geri almak için dört koldan mücadele başladı.
ÜNLÜ AVUKAT GELİYOR
Uluslararası Hak Arama Derneği
, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya Avrupa İnsan Hakları Mehkemesi'nde (AİHM) dava açtı. Şimdi de gasp edilen paranın geri alınması için İstanbul'da zirve düzenlenecek. Zirveye, uluslararası işçi-işveren ilişkilerinde uzman olan Alman avukat Dr. Rolf Gutmann
da davet edildi.
Uluslararası Hak Arama Derneği, bilim adamları, siyasetçiler ve bürokratların da katılacağı zirvede dava sürecinin yol haritasını belirleyecek. 16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak toplantı, TBMM
İnsan Hakları Komisyonu'nun talebi üzerine gerçekleştiriliyor. Dernek Başkanı Hasan Fettah
, Almanya'dan kesin dönüş yapanların primlerinin tamamının iade edilmesi konusunu TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu
ile Ankara'da görüştüğünü belirterek, "Türkiye'de bu konunun bilimsel boyutta ele alınması için bir toplantı yapmamız istenildi. Biz de 16 Eylül'de İstanbul'da zirve yapacağız. Sonuçları rapor haline getirip Yeneroğlu'na ileteceğiz" dedi.
Almanya'da çalışan Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkının elde edilmesi için davalar açan ve kazanan Alman avukat Dr. Rolf Gutmann'ın panele katılacağını söyleyen Hasan Fettah, "Dr. Gutmann, Türk gurbetçilerinin mücadelelerinde haklı olduklarını söylüyor. Bir Alman olarak bizim hakkımızı teslim ediyor. Önümüzdeki dönemde toplu davaların açılması için Gutmann'la görüşmeler yapılacak" dedi.
DAVALARA DAYANAK HAZIRLANACAK
Hasan Fettah, zirvede Almanya'nın iade etmediği ve ödemediği sosyal hakların nasıl geri alınacağına ilişkin hukuki yolların tartışılacağını belirterek, "Türkler'in anlaşmalardan doğan serbest dolaşım hakları 1963 Ankara Antlaşması, 1970 katma protokol, ortaklık konseyi kararları gibi anlaşmalar çerçevesinde ele alınacak. Bu anlaşmalara dayanarak gerekli mercilere dava açabilmek için hukuki bir rapor hazırlanacak" diye konuştu.
HUKUK UZMANLARI KATILIYOR
Maltepe Bağlarbaşı Sosyal Güvenlik Kurumu Şehit Erol Olçok Kampusu'nda 16 Eylül'de yapılacak zirveye İstanbul Barosu'ndan avukat Vural Soytekin, Akdeniz Üniversitesi
'nden Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Ordu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gürol Özcüre, Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tevfik Mesut Eren, eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı ve Stuttgard Barosu'ndan Avukat Dr. Rolf Gutmann katılacak.
SADECE TÜRKLER'E ÖDENMİYOR
Hasan Fettah'ın avukatı Kıraç Aras ise, "Almanya'da çalışan ABD, Kanada, Şili, İsrail, Japonya, İsviçre, Fas, Tunus gibi ülkelerin vatandaşlarına prim ödemeleri yapılıyor. Sadece Türkler'in primi kesiliyor. Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesine aykırı" demişti. Aras, Alman yasalarında primlerin sigortalının ödediği miktarda iade edileceğine dair maddenin olduğunu da vurguladı.