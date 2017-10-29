Emekliye çifte zam

2017 yılının sonuna yaklaşılırken, emekliler için de zam
ayları geliyor. 2018'de tüm emekliler 2 kez zam alacak. Memur emeklilerinin zammı geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre, maaşlarda Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam
yapılacak. Ayrıca oluşursa enflasyon
farkı da verilecek. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine
de 2018'de 2 zam birden var. 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon Ocak zammını, 2018'in ilk 6 aylık dönemindeki TÜFE de Temmuz zammını gösterecek. Orta Vadeli Program'daki yüzde 9.5 olan
2017 yılı enflasyon öngörüsüne göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.4 olacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olup, aynı ay maaşlara yansıtılacak.
FARK NASIL ALINACAK?
Eğer 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 4'lük Ocak zammına eklenecek. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yükselecek. Eğer 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, bu da Temmuz'da maaşlara yansıtılacak. Böylece yüzde 3.5'lik Temmuz zammı da artmış olacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 4'lük Ocak zammıyla bu maaş bin 945 lira 84 kuruşa çıkacak. Temmuz'daki yüzde 3.5'lik zamla da bu maaş 2 bin 13 lira 94 kuruşa
ulaşacak. Böylece 2018'de en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin lirayı aşmış olacak. 2018'de en düşük maaştaki artış 142 lirayı bulacak. Enflasyon farkı oluşursa artış daha da yüksek olacak. En yüksek memur emeklisi aylığı da 11 bin 494 lira seviyesinde. Bu maaş Ocak'ta yüzde 4 zamla 11 bin 953 liraya çıkacak.
KAYNAK: TAKVİM