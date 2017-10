Turizmde Hint kumaşı bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Turizmde pazar çeşitliliğini geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, yurtdışına yıllık 22 milyon turist gönderen Hindistan 'ı odağına aldı. Hintli turistin yüzde 80'ini taşıyan Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu'nun (TAFI) kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirildi. Her biri yurtdışına en az 10 bin turist taşıyan 650 Hintli acente, Hilton Dalaman Sarıgerme 'de buluştu. Her yıl yurtdışına çıkan 18 milyon Hintli turistin TAFI üyesi acentelerle seyahat ediyor olması bu kongreye olan ilgiyi artırıyor. Türk Hindistan Turizm Konseyi (TITC), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği'nin (DOKTOB) girişimleriyle gerçekleştirilen kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Türkiye'de yeni pazarlara açılmanın stratejik vizyon olarak belirlendiğini aktaran Bakan Kurtulmuş , "Özellikle Hindistan 350 milyon orta sınıf nüfusuyla potansiyel bir ülke" dedi. Bakan Kurtulmuş önümüzdeki yıl için de Türkiye-Hindistan Ortak Çalışma Grubu'nu bu kez Türkiye'de toplayıp iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımların atılacağını sözlerine ekledi. TAFI Başkanı Praveen Chuch da, "Buraya gelmekteki amacımız Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak" şeklinde konuştu.Geçen yıl 80 bin Hintli'nin Türkiye'ye geldiğini belirten TITC Başkanı Emin Çakmak, "Bu yılı da benzer rakamlarla kapatırız" dedi. 2018'de bu yıla oranla sayıyı yaklaşık 2.5 kat artırarak 200 bin Hintli turist hedeflediklerini aktaran Çakmak, "2023'te bu rakamı 2 milyona çıkarmayı planlıyoruz" dedi. DOKTOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&SPA Genel Müdürü Tunç Batum ise, "Yakın süreçte charter konusunun çözüleceğini düşünüyoruz. Buraya gelecek uçaklara SLOT verilmesi ve direkt uçuşların sağlanmasını istiyoruz" dedi.Düğünden, film turizmine, kültürden doğaya kadar geniş bir alanda seyahat alışkanlığı Hintli turist ölü sezon olarak tabir edilen mart-nisan ve ekim-kasım aylarında seyahat ediyor. Hintli turistin her biri ortalama 1.500 ila 2 bin euro arasında harcama yapıyor.Bakan Kurtulmuş, Muğla'da turizmcilerin charter seferlerine destek talebiyle ilgili de basının sorularını yanıtladı. Turizm teşvik paketiyle ilgili çalışmada son noktaya geldiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bu paketle farklı bölgelerden gelen turistlere de charter desteği vermeyi planlıyoruz. Turizmi 12 aya yaymak için düşük sezonda turist getiren acentelere de destek vereceğiz. Çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunacağız" dedi.