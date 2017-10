Ağbal: "Taşerona kadroyu yılbaşına kadar çıkarmayı planlıyoruz"

BUGÜN NELER OLDU

Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı'na ilişkin üyelerin sorularına cevap verdi. Ağbal, AK Parti iktidarlarına milletin yetki verdiğini söyleyerek, "Her şeyin başında vicdan ve adalet geliyor. İlk andan itibaren AK Parti'nin isminde de var, bugüne kadar adaleti her şeyin üstünde koyduk" ifadelerini kullandı.1990-2002 yılları arasında büyüme oranının ortalama büyüme oranının yüzde 3.6 olduğunu hatırlatan Ağbal, "AK Parti iktidarları sürecinde 2002-2016 arasında sağlamış olduğumuz büyüme yaklaşık olarak yüzde 6. 7. 1990'lı yıllarla ister uzun vadede ister kısa vadede nerede karşılaştırırsanız karşılaştırın, AK Parti hükümetlerinin büyüme performansı her zaman iyi olmuştur" şeklinde konuştu.Ağbal, 2009 yılından beri Türkiye IMF programı yapmadan kendi ayakları üzerinde mali göstergelerini iyileştirdiğini belirterek, "Bugün borcun milli gelire oranı, bütçe açıkları artarken, Türkiye bütçe açıklarını, borcun milli gelire oranını düşüren nadir ülkelerden bir tanesidir" diye konuştu.Ağbal, 2002 yılında vatandaşın 45 kilogram dana eti alabildiğini belirterek, bugün 63 kilogram dana eti alınabildiğini kaydetti. Muhalefet milletvekilleri 60 kilogram etin 3 bin lira olduğunu ifade etmesi üzerine Bakan Ağbal Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını verdiğini belirtti.Ağbal yeniden yapılandırmadan ne kadar gelir beklendiği sorusuna, "Yeniden yapılandırmadan 30.7 milyar lira gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ağbal taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik soruya ise, "Yılbaşına kadar çıkarmayı planlıyoruz" dedi.