Dolar ne kadar? (30 Ekim 2017)

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesine yakın seyrini sürdürürken geçen hafta görülen sert değer kayıplarının ardından TL haftaya daha iyimser bir görünümde başladı.

Geçen hafta 3,8430'u gören dolar/TL bu haftaya 3,78'in altında başladı. Kur geçen hafta 3,84'ü test ettikten sonra Cuma gününü 3,80'in hemen altında tamamlamıştı.

Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve Katalonya krizi nedeniyle bu yılın en sert haftalık kaybını kaydettikten sonra toparlanmaya çalışıyor.

Euro/dolar 1,1574 ile 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro/TL ise, 4,38810 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bu hafta TCMB tarafından açıklanacak yılın son enflasyon raporu, Ekim ayı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.