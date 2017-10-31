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'de 8 bin çalışan işsiz kaldı

Giriş Tarihi: 31.10.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 15:32
Air Berlin'de 8 bin çalışan işsiz kaldı

eden 'nın en büyük ikinci havayolu şirketi 'in çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi. Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor

Bir süre önce ını açıklayan 'nın ikinci en büyük havayolu şirketi 'in, son uçuşunu gerçekleştiren Airbus 320 uçağı büyük bir coşkuyla karşılandı.

HATIRA FOTOĞRAFI

Air Berlin çalışanları ve havalimanı personeli uçağın etrafına toplanıp hatıra fotoğrafları çektirirken, itfaiye araçları da sivil havacılıkta bir saygı gösterisi geleneği olarak fıskiyelerinden su püskürttü.

8 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor. İflasıyla sektörde ciddi sıkıntı yaratan Air Berlin, 2008 yılından beri zarar ediyordu. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.

Alman devi Air Berlin iflasını verdi

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Air Berlin'de 8 bin çalışan işsiz kaldı
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