Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından "yerli kömür" videosu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Güçlü Türkiye İçin! Bizim Kömürümüz, Bizim Enerjimiz" adlı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Sen bilir misin tüm memleket seni bekler? Ağırdan alamazsın, işini yarına hiç bırakamazsın çünkü sen, bu memleketin, bu toprakların parçasısın. Türkiye durmasın diye dört bucak dolaşır 80 milyona ulaşırsın. Senin enerjin dolar evlere, fabrikalara, okullara, yollara. Bir kıvılcımınla bak neler yaparsın. Kiminin aydınlığı kiminin de umut ışığısın. Yolumu gündüz gibi hep aydınlatırsın. Güçlü bir Türkiye için! Bizim kömürümüz, bizim enerjimiz."

ALBAYRAK ‘KOLTUKLAR KİRLENMESİN’ DİYEN MADENCİLERİ KABUL ETTİ

Albayrak, daha önce yaptığı açıklamalarda, belirlenen milli strateji kapsamında güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra yerli kömürde önemli adımlar atılacağını söylemiş ve madencilik açısından önemli bir dönüşüme gidileceğini vurgulamıştı.