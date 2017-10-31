Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son dakika: SSK, Bağ-Kur ve memur sinin mı belli oldu!

Giriş Tarihi: 31.10.2017 17:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 17:29
Son dakika: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zammı belli oldu!

Milyonlarca kamu çalışanı ile memur, SSK ve Bağ-Kur lerinin yeni yılda alacakları oranı belli oldu

Ekonomi yönetiminin yaptığı tahmine göre son üç ayda (Ekim, Kasım, Aralık) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yaklaşık yüzde 2 oranında artacak.

Dolayısıyla Temmuz-Aralık dönemi TÜFE artışı yüzde 3,36 olacak. Yasa gereği SSK ve Bağ-Kur lerinin maaş artışı geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirlendiğinden 9 milyonu aşan SSK ve Ocak ayında yüzde 3,36 ve Temmuz'da da yüzde 4,02 alacak.

Hürriyet'in haberine göre böylece bir nin 1500 lira olan aylığı Ocak 2018'de 50 lira 40 kuruş artacak. Temmuz ayında ise bin 550 lira 40 kuruştan; 62 lira 30 kuruşluk artışla bin 612 liraya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİSİNE OCAK'TA ENFLASYON FARKI YOK

Temmuz-Aralık dönemi enflasyon artışı ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 3,36'da kalırsa memur da de Ocak ayında enflasyon farkı alamayacak. Toplu sözleşme gereği maaşlarına Ocak'ta yüzde 4'lük artışla yetinecek.

TEMMUZ'DA BİNDE 2

Temmuz ayında ise yine yüzde 3,5 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Ocak-Temmuz enflasyonu yine ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 4,02'de kalırsa bu kez milyonlarca memur ve emeklisine enflasyon farkı olarak sadece binde 2'lik artış yapılacak.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: TEB
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zammı belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz