Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliği'nde yer alan hükümler kapsamında, Bakanlığın merkez teşkilatında boş bulunan 50 kadroya atama yapılacak.

Buna göre, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri mezunlarından 15, Hukuk Fakültesi mezunlarından 6, Psikoloji mezunlarından 8, Bilgisayar Mühendisliğinden 3, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden 2, İstatistik mezunlarından 4, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunlarından ise dörder olmak üzere adaylar arasından sözlü sınavla "Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı" istihdam edilecek.

Başvuracak adayların 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucuna göre, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri için ilgili puan türünden 80, diğer fakülte mezunları için de 75 ve daha yüksek puan almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların müracaat tarihinin son günü itibarıyla son 5 yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) İngilizce alanında en az 70 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puan almış olmaları şartı aranıyor.

Adayların sözlü sınavın yapılacağı 2018 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması koşulu da bulunuyor.

Başvurusu kabul edilenler arasından alım yapılacak bölümler itibarıyla ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sınava girmeye hak kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacak.

Sınav başvuruları 20 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sitesi "www.aile.gov.tr" üzerindeki başvuru ekranından elektronik ortamda yapılacak. Eksiksiz bir şekilde doldurulup çıktısı alınan başvuru formları imzalanarak, son başvuru tarihi itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim edilecek.