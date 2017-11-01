Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 113.501,91 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artarak kapanış rekorunu da 113.024,27 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.881,67 puan artarken, toplam işlem hacmi de 10,1 milyar lira ile rekor seviyeye işaret etti. Bankacılık endeksi yüzde 3,44, holding endeksi de yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 113.501,91 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve 113.024,27 puanla kapanış rekorlarını kırdı.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini belirtti. Akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalındığı sürece 113.500 ve 114.000 dirençlerinin gündemde olacağını dile getirdi.