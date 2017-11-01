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mı tamam

Giriş Tarihi: 1.11.2017
Emekli zammı tamam

2018 Yılı Programı’na göre ve lerinin Ocak mı yüzde 3.36 olacak. Temmuz’da da maaşta yüzde 4.02 artış yaşanacak. Memurlar ve emeklilerine ise Ocak’ta yüzde 4, Temmuz’da yüzde 3.5 + 0.02 zam var

Memurların ve 11.5 milyon nin 2018 yılında maaşlarında yaşanacak artışlar netleşiyor. TAKVİM'in ve emeklilerinin Ocak mına ilişkin 'yüzde 3-3.5 aralığında olacak' şeklindeki tahmini tuttu. 2018 Yılı Programı'na göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.36 olacak. Temmuz'da ise maaşlar yüzde 4.02 artacak. Memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4 artış, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı var. Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda, memurların ve emeklilerin önümüzdeki yıl alacakları zamlar yer aldı. Programda; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ne kadar artırılacağı bilgisine yer verildi. Buna göre; emekli aylıklarının Ocak'ta yüzde 3.36, Temmuz'da da yüzde 4.02 artırılacağı öngörüldü. Yine programda, memur maaşları ile memur emekli aylıklarının 2018 yılının Ocak ayında yüzde 4, Temmuz'da yüzde 3.5 artırılacağı ve yüzde 0.02 oranında enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğünü kaydedildi.

318 LİRAYA VARAN ARTIŞ
Bu öngörülere göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin 2018 yılında maaşlarında kümülatif olarak yaklaşık yüzde 7.52 artış gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki kümülatif artış oranı ise yüzde 7.66 olacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, öngörülerin tutması durumunda Ocak'ta 4 bin 382 lira 46 kuruşa, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükselecek. Yani maaşlarda 2018 yılında 318,63 liraya varan artış gerçekleşecek.

Kaynak: Takvim
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Emekli zammı tamam
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