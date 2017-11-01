Emekli zammı tamam

Memurların ve 11.5 milyon emekli
nin 2018 yılında maaşlarında yaşanacak artışlar netleşiyor. TAKVİM'in SSK
ve Bağ-Kur
emeklilerinin Ocak zam
mına ilişkin 'yüzde 3-3.5 aralığında olacak' şeklindeki tahmini tuttu
. 2018 Yılı Programı'na göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.36
olacak. Temmuz'da ise maaşlar yüzde 4.02
artacak. Memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4 artış, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı var. Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda, memurların ve emeklilerin önümüzdeki yıl alacakları zamlar yer aldı. Programda; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ne kadar artırılacağı bilgisine yer verildi. Buna göre; emekli aylıklarının Ocak'ta yüzde 3.36, Temmuz'da da yüzde 4.02 artırılacağı öngörüldü. Yine programda, memur maaşları ile memur emekli aylıklarının 2018 yılının Ocak ayında yüzde 4
, Temmuz'da yüzde 3.5
artırılacağı ve yüzde 0.02
oranında enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğünü kaydedildi.
318 LİRAYA VARAN ARTIŞ
Bu öngörülere göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin 2018 yılında maaşlarında kümülatif olarak yaklaşık yüzde 7.52 artış
gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki kümülatif artış oranı ise yüzde 7.66
olacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, öngörülerin tutması durumunda Ocak'ta 4 bin 382 lira 46 kuruşa
, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa
yükselecek. Yani maaşlarda 2018 yılında 318,63 liraya
varan artış gerçekleşecek.
Kaynak: Takvim