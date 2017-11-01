"Günlük işlem hacminde 10 milyarı geçtik"

Karadağ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası'nda "Ali Kırca ile İhracat Meydanı"ndaki konuşmasında, ?ihracatın sürdürülebilirliği için sağlıklı mali tablolar, finansmana erişim ve finansal ürünlerin kullanımının gerektiğini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun yaklaşık 50 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını anımsatan Karadağ, "Portföy yönetim mantığıyla bu varlığı yöneteceğiz. Türkiye'deki en büyük holdingin 4 katı varlık büyüklüğünde. Bunun değerinin artırılması, yönetilmesi, bunun için gerekli alt yapının kurulması için çok aceleci olmamak gerekiyor." diye konuştu.

Dünya örneklerini de inceleyerek, benzer iş birliği anlaşmalarıyla, sürdürülebilir bir fon yönetim alt yapısı oluşturmaya çalışacaklarına işaret eden Karadağ, şunları ifade etti:

"Hisse tarafında geçen seneler günlük 2,5-3 milyar, çok iyi olan günlerde günlük 4 milyarlık işlem hacmi gerçekleştirdik. Şu an 10 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Bu hem işlem hacminde hem endekste tarihi bir rekor. Bunun hem ihracatçılarımıza hem ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu moralle daha fazla ve katma değerli ihracata yürürüz."

"İLERİ TEKNOLOJİNİN PAYINI 2023'TE YÜZDE 15'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez de ileri teknoloji ürünlerinin ihracatının toplam ihracattaki payının yüzde 3,5-4 olduğunu bildirerek, ihracatta hem ileri teknolojinin payını hem de diğer ürünlerin katma değerini arttıracaklarını belirtti.

Gelişmiş ülkelerde ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının yüksek olduğunun altını çizen Sönmez, "İleri teknoloji ürünlerinin ihracatının toplam ihracattaki payını 2023'te en az yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

2012'den başlamak üzere yatırım teşvik sisteminde önemli değişikliklere gittiklerini aktaran Sönmez, yatırımcının birincil derecede ihtiyaç duyduğu desteği verebilmek için yatırım teşvik sistemine proje bazlı destek sistemini de eklediklerini bildirdi.

Sönmez, "Yaptığımız çalışmaların etkisiyle önümüzdeki dönemde 2023'e kadar ciddi manada bir dönüşümün işaretlerini alacağız. Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bir dönüşümü gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

"AR-GE HARCAMALARIMIZ YAKLAŞIK 75-80 MİLYONLARA ULAŞTI"

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ise binlerce yıldır insan hayatının önemli bir parçası olan camın son 50 yıldır aynı teknolojiyle üretildiğini fakat farklı formlarda teknoloji içererek hayatın içinde yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Çok hızlı bir değişim içerisindeki teknolojiyi yakalamak gerektiğini ve bilim temelli bir Ar-Ge olmadan bir yere varılamayacağını belirten Kırman, "2017 model araçların tamamı çok farklı cam teknolojisi ve ekran yapısıyla giderek cama dönüşüyor. Şişecam olarak 41 yıldır Ar-Ge yapıyoruz. 2016 yılında açtığımız Ar-Ge merkezine 40 milyon lira harcadık. Toplam Ar-Ge harcamalarımız yaklaşık 75-80 milyonlara ulaştı." diye konuştu.

TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Türk havlusunu dünya markası yapmak üzere yola çıktıklarını belirterek, "10 yıl kadar önce Türkiye'nin kilogram başına ortalama havlu ihracat bedeli 6 dolardı. Türkiye'nin kilogram başına ihracat ortalamasının 1,5 dolar olduğu, dünyada gelişmiş ülkelerin kilogram başına ortalama ihracatının 4 dolar olduğu bir dönemde biz bugün bir kilogram Türk havlusunu 8-8,5 dolara ihraç ediyoruz." dedi.

"SAVUNMA SEKTÖRÜNDE EN BÜYÜK İHRACATÇI BİZİZ"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil de "Yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Savunma sektöründe en büyük ihracatçı biziz." dedi.

2017 yılını 1,3 milyar dolar ile kapatacaklarını belirten Kotil, Türkiye'nin teknolojik alt yapıya sahip olduğunu söyledi.