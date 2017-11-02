AKM’nin yerine opera binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi
'nin (AKM) yerine opera binası yapılacağının müjdesini verdi. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm
Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
2019'A YETİŞECEK:
İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz oraya daha büyüğünü çok çok farklı modern mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım. Gerçekten proje çok çok güzel. Muhteva itibarıyla mevcut projeyle mukayese edilemeyecek düzeyde. Birçok ihtiyaca hizmet verecek çok amaçlı, turizm faaliyetlerinde Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyabilecek. 2019 sonuna kadar inşallah onu bitirecek. Belki 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz.
EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI:
Turizm politikamız artık tıkandı. Yeni bir vizyona, bakış açılarına ve yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkemizdeki terör eylemleri ve darbe girişimi turizme çok ciddi bir darbe vurdu. 9 aylık rakamın 26 milyona çıkmış olması umut vesilesidir. Ancak turizm gelirlerinde kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu biliyoruz. Gelen turist
sayısına paralel gelir elde edemiyoruz. Bunda uygulanan düşük fiyat politikasının etkili olduğu açıktır. Turizmde de en kötüsünü artık geride bıraktık, artık yükseliş dönemidir. Devletimiz tüm imkânlarıyla sektörün yanındadır. İhracatta olduğu gibi turizmde de kaybettiğimiz pazarların kat ve kat büyükleri hemen bir el uzatımı mesafede bizi beklemektedir.
BİZİMLE AŞIK ATAMAZLAR:
Bizimle aşık atabilecek, denizi bir başka yaylaları bir başka, dağları ovaları bir başka hele hele insanı daha bir başka güzelliğe sahip kaç ülke bulunabilir. Turistlere ülkemizin güzellikleri yanında insanımızın gönül zenginliğini, ahlaki olgunluğunu, manevi derinliğini gösterdiğimizde sadece para değil dost kazanmış oluruz. Son yıllarda Anadolu'daki bazı şehirlerde ümit verici adımlar var. Örneğin, Gaziantep gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağına katıldı.
TRUVA BİZİM EKSİKLİĞİMİZ:
Şanlıurfa'nın müzik alanında yaptığı başvuru kabul edildi. Pek çok şehrimizin kendileriyle ürünlerine sahip çıkarak coğrafi işaretlerini almaya başladı. UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer alan Truva'yı sadece kalıntılarıyla değil bölgede kurulacak turizmin tüm unsurlarına hitap edecek altyapısıyla dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirmemiş olmamız bizim eksiğimizdir.
TURİZM YUVASI GÜNEYDOĞU:
Terör sorunu tamamen sona erdiğinde Doğu ve Güneydoğu'da dağların, ırmakların, mezraların her birinin birer turizm yuvası haline geleceğine inanıyorum. İstanbul gibi mücevher değerinde bir şehrin değerini tam olarak kullanabilmiş değiliz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz" mesajının turizm anlayışımızın adeta manifestosu olduğunu söyledi.
'BİSMİLLAH' DİYELİM DOĞRULALIM
Turizmde yapmamız gerekenin elimizdeki üründen önce müşterinin haberdar olmasını sağlamak, sonra da bunu en güzel şekilde sunmak olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yeter ki şöyle 'bismillah' diyelim bir doğrulalım, harekete geçelim inanın bana gerisi kolayca gelecektir. Turizmde ülkemize yönelik seyahat uyarıları giderek ciddiyetini kaybetti. Yalanların en büyük panzehiri hakikatlerdir. Ülkemizin dışında yaşayan ve sayıları 6 milyonu aşan vatandaşımızın her birini gönüllü turizm elçisi olarak kabul ediyorum. Buna fahri vatandaşlarımız haline gelen dostlarımızı da eklediğimizde karşımıza devasa bir tanıtım ordusu çıkıyor."
BÜTÜN BAKANLIKLAR KOORDİNELİ ÇALIŞACAK
Şûranın ikinci oturumunda Kültür ve Turizm Bakanı'nın moderatörlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da aralarında olduğu 8 bakanlık, turizm sektöründe belirlenecek yol haritası için toplandı. Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bundan sonraki süreçte bakanlıklar arasındaki koordinasyonun artacağını belirterek, "Turizm için bunun çok elzem olduğunu biliyoruz. Bundan sonra çok daha fazla koordineli çalışacağız" dedi. Burak Erdem ÇELİK/ANKARA
YENİ DÖNEM STRATEJİSİNİ ŞÛRA İLE BELİRLEYECEĞİZ
Şûranın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yeni dönemde turizm stratejilerinin belirlenmesinde şuranın büyük önem arz ettiğini söyledi. Turizmde üçüncü bir döneme girildiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, "Türkiye son iki yıldır ciddi badireler atlattı. Bu kapsamda üç gün boyunca sürecek olan şûradan çıkacak kararlarla yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Şûranın hazırlık dönemi için oluşturulan 13 komisyona üye 330 raportörün hazırladığı raporlar şûra süresince değerlendirilecek. Yeni dönemde alacağımız kararlarla çok daha ciddi hamleler yapacağız" diye konuştu.