Asansörler artık daha güvenli ve daha dayanıklı olacak

Yeni standartla birlikte kuyu içindeki güvenlik alanlarının boyutlarında, kapı ve kabin dayanımında, cam panelli kapılarda kullanılan malzemelerde, kabin ve kuyu aydınlatmasında asansörü kullananlar ve bakım personeli için iyileştirmeler öngörülmekte.

Ayrıca asansör montaj firmalarının tasarım aşamasında dikkat etmeleri gereken hususlarda yeni standartla birlikte daha detaylı ve açık bir şekilde belirtilmektedir.

MONTAJ FİRMALARININ SORUMLULUĞU ARTIYOR!

Yeni kurulacak asansörler için geçerli olacak TS EN 81-20 Standartı'na göre bundan böyle "Asansörün Yakın Çevresi de" güvenliği sağlanacak nesneler arasında sıralanmakta.

Bununla birlikte acil kurtarma, asansör bileşenlerinden yayılan ısı ve yük asansörlerinde yükleme-boşaltmada kullanılacak forklift, transpalet gibi araçlar konusunda müşterinin mutlaka aydınlatılması ve tasarımın buna göre yapılması gerekmekte. Yetkili Kişi, Yetkin Kişi gibi kavramlarda yine bu standartla hayatımıza giren yeniliklerden bazıları.

(Bu tür acı veren kazalar bir daha yasanmasın...)

Asansörde korkunç ölüm

İSTANBUL'DAN SONRA ANKARA VE İZMİR'DE DEVAM EDECEK

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Işıklar yeni standarta alışım süresinin en az 1-2 sene süreceğini, bununla birlikte sektörde şu an bir hareketlenme olduğunu, herkesin yeni standartla ilgili kafasında mutlaka en az bir sorusu olduğunu belirtip "SZUTEST olarak amacımız kafalardaki tüm sorulara cevap bulup, asansör sektörünün ilerlemesine katkı sunmaktır. Bu sebeple İstanbul'da başlattığımız seminer zincirimize 03 Kasım Cuma Günü Ankara'da ve sonrasında 17 Kasım Cuma Günü İzmir'de devam edeceğiz." dedi.