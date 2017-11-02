Bakan Albayrak'tan doğalgaz müjdesi!

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;
Attığımız adımlarla doğalgaz daha da ucuzlayacak, istihdam artacak
Hidrokarbonlar enerjide birincil kaynaklar olmaya devam edecek
Kaynak çeşitliliğini artırmak için büyük adımlar atıyoruz, TANAP ve Türk Akımı bunun en önemli örnekleri
Enerji üretimi, dağıtımı ve paylaşımı noktasında bölgesel ittifaklar konusunda yoğun diplomasi yürütüyoruz
En kötü güne hazır olacağız, çünkü kapımızda savaş eksik olmuyor
Dengeli enerji portföyü için her kaynağın birbirini sübvanse ettiği bir sistem inşa ediyoruz
Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği için bu adımlar önemli
Türkiye olarak sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayacağız, ihracatçı da olacağız
Hedef güçlü ve büyük Türkiye ise enerjide en tepeye oynamak zorundayız
2019'un sonuna kadar doğalgazın ulaşmadığı hiçbir nokta kalmayacak
Boru hatlarını teknik olarak inşa edemediğimiz noktalarda sıkıştırılmış yöntemle doğalgaz ulaşımı için çalışmalar yaptık
Petrol kuyuları çalışmaları birilerini rahatsız ediyor, daha sondaj yapmadan manipülatif haberler yapmaya başladılar.
Bakan Albayrak 7.Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde konuştu