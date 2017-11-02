Bakan Albayrak'tan doğalgaz müjdesi!

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Attığımız adımlarla doğalgaz daha da ucuzlayacak, istihdam artacak

Hidrokarbonlar enerjide birincil kaynaklar olmaya devam edecek

Kaynak çeşitliliğini artırmak için büyük adımlar atıyoruz, TANAP ve Türk Akımı bunun en önemli örnekleri

Enerji üretimi, dağıtımı ve paylaşımı noktasında bölgesel ittifaklar konusunda yoğun diplomasi yürütüyoruz

En kötü güne hazır olacağız, çünkü kapımızda savaş eksik olmuyor

Dengeli enerji portföyü için her kaynağın birbirini sübvanse ettiği bir sistem inşa ediyoruz

Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği için bu adımlar önemli

Türkiye olarak sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayacağız, ihracatçı da olacağız

Hedef güçlü ve büyük Türkiye ise enerjide en tepeye oynamak zorundayız

2019'un sonuna kadar doğalgazın ulaşmadığı hiçbir nokta kalmayacak

Boru hatlarını teknik olarak inşa edemediğimiz noktalarda sıkıştırılmış yöntemle doğalgaz ulaşımı için çalışmalar yaptık

Petrol kuyuları çalışmaları birilerini rahatsız ediyor, daha sondaj yapmadan manipülatif haberler yapmaya başladılar.

Bakan Albayrak 7.Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde konuştu