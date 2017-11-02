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'da coşkusu

Giriş Tarihi: 2.11.2017 14:47
Borsa İstanbul'da yerli otomobil coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün projesinin paydaşlarını açıkladı. Günlerdir isimleri basında yer alan ve önemli kazanımlar elde eden şirketlerin hisselerine Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kâr satışları geldi.

Erdoğan, bu şirketleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak duyurdu.

Günlerdir bu konuda yapılan haberler nedeniyle bu şirketler borsada önemli hareketlilik gösteriyor.

Bugün de isimler açıklanmadan önce yüzde 15'e varan değer kazanımları elde eden bu şirketler, beklentilerin gerçekleşmesi sonrasında bir miktar kâr satışı ile karşılaştı.

Anadolu Isuzu hisseleri açıklama sonrasında saat 14:34 itibariyle yüzde 1.29 primle 12.60 lira; Karsan hisseleri ise yüzde 3 primle 2.07 liradan, Vestel hisseleri yüzde 5 düşüşle 10.48 liradan işlem gördü. Turkcell hisseleri ise yüzde 2.41 kayıpla 14.55 lirada yer aldı.

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Borsa İstanbul'da yerli otomobil coşkusu
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