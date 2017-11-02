Otomotiv satışları ekimde yüzde 10,5 arttı

2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 91.752 adet olarak gerçekleşti. 83.000 adet olan 2016 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 10,54 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70.488 adet oldu. Geçen sene 63.746 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ekim ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21.264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.254 adet satış yaşanmıştı.

OCAK-EKİM DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı on aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06 azalarak 719.095 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık dönemde 719.499 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 oranında azalarak 547.109 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 553.111 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 artarak 171.986 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166.388 adet satış gerçekleşmişti.