TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin tam zamanı

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmasına, Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Bugün çok büyük bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobilini üretmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çağrı yaptığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Biz de elimizi taşın altına koyduk. Yaklaşık beş aydır 100'e yakın toplantı yaptık, bu sürecin planlamasını gerçekleştirdik. Ben her zaman söylüyorum; bir ülkenin müteşebbisi ne kadar güçlüye, cesaretliyse o ülke de o kadar güçlü olur." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, artık Türkiye'nin küresel devlerle rekabet edecek teknolojiyi geliştirme zamanının geldiğini dile getirerek, "Bugün küresel otomotiv sektörü çok ciddi bir dönüşümün içinden geçmektedir. 100 yıllık otomotiv devleri yeni nesil otomobil teknolojilerini yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin otomobilinin tam zamanıdır. Türkiye, kendi markası, tasarımı ve teknolojisiyle bu sektörde yer alacaksa bu dönüşüm sürecini yakalamalıdır ve inanıyorum ki yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü için de model olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, proje kapsamında geliştirilecek teknolojilerin birçok sektörde yeni ürün geliştirilmesini tetikleyeceğini kaydetti.

Ortaya koyduğu vizyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Kendisinin ısrarlı çağrıları olmasaydı hiçbirimiz bugün bu salonda Türkiye'nin otomobilini yapacağız diye oturmazdık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, desteklerinden ötürü Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye de teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda 5 ortak bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, söz konusu firmaların toplamda 110 bin kişiye istihdam sağladığını, geçen yılki cirolarının da 65 milyar liraya yakın olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bugün atılan ortak girişim grubu imzasının bir başlangıç olduğunu kaydederek, "3-4 ay çok yoğun çalışacağız. Alternatif teknolojileri, fonlama imkanlarını analiz edeceğiz. Bu projeye ilişkin devlet desteklerimizi Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hükümetimizle, bakanlığımızla birlikte tasarlayacağız ve 2018'in ilk aylarında inşallah şirketimizi de kuracağız." açıklamasında bulundu.