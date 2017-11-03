Bakan Albayrak Manisa'da müjdeyi verdi!

Enerji Bakanı Berat Albayrak Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Bizler cumhurbaşkanımızın bize koyduğu çıtaya erişmek için özellikle enerji bakanlığı olarak her zamankinden çok çalışmaya devam edeceğiz.

BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ

Manisa ve Soma özelinde bu önümüzdeki dönemde eskisinden daha fazla yatırım ve istihdam için büyük projeleri destekleme konusunda çok büyük adımlar atacağız. Bugün buradan bunun müjdesini verebilirim

İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

İnşallah 2018'de madencilik alanında çok daha büyük istihdamın önünü açacak önemli projelere başlayacağız

HEDEFE YÜRÜYORUZ

Hepsinden öte büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için bu ve benzeri açılışlar vesilesiyle emin adımlarla hedefine yürüyor

BUGÜN 15. YILI KUTLUYORUZ

Bugün bizim için çok anlamlı birgün, bugün bu kutlu yürüyüşün, bu kutlu iktidarın 15. yılı. 3 Kasım 2002'de başlayan bu yolculuk hala devam ediyor.

Rabbim nice 15 yıllara, bu millete ve bu ümmete hayırla hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin