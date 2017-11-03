Sektör liderleri Kurumiçi Girişimcilik Konferansı'nde buluşuyor

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından Swissotel İstanbul'da düzenlenen konferansta; dünyadan ve Türkiye'den uzman konuşmacılar, Kurumiçi Girişimcilik konusunda son trendleri, yeni uygulama modellerini ve vizyonlarını aktaracak. Ekonomiye yön veren lider sektörlerin üst düzey temsilcileri deneyimlerini, örnek teşkil eden projelerini ve bakış açılarını katılımcılarla paylaşacak.



Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in yapacağı 5. Kurumiçi Girişimcilik Konferans'ına ayrıca Allianz Türkiye'nin CEO'su Aylin Somersan-Coqui, Aygaz CEO'su Gökhan Tezel, BASF Türk'ün CEO'su Buğra Kavuncu, Citigroup Genel Müdürü Barış Tezcan, Aslanoba Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur, Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan ve BKM İş Geliştirme Müdürü Özge Çelik konuşmacı olarak katılacak.



Liderlerin stratejilerini yeniden sorgulayacağı konferansta, katılımcıların vizyonlarını geliştirecek bilgilendirici, zengin bir içerik sunulacak. Aynı zamanda üst düzey yöneticilerin, marka, ürün/iş geliştirme, Ar-Ge ve strateji uzmanlarının, İK yöneticilerinin, girişimcilerin, kuluçka ve hızlandırma programı yöneticilerinin katılacağı konferansta üst düzey, 'smart' networking ve iletişim olanağı sağlanacak.

YENİ STRATEJİ: STARTUPLAR İLE İŞBİRLİĞİ

Bu seneki teması "Kurumların yeni silahı: Rekabette başarının sırrı startup işbirliği" olan etkinlikte; "Kurumiçi Girişimcilik kültürü ve ortamı nasıl yaratılır?", " Hangi büyük şirketler, iç girişimciliği nasıl yapıyor?" soruları etrafında inovatif liderlik ve yönetim anlayışı, çalışan bağlılığı, yaratıcı stratejiler ve startuplar ile işbirliği konuları masaya yatırılacak.