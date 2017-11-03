Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkanı kimdir?

Giriş Tarihi: 3.11.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 11:19
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; yerli otomobili yapacak şirketleri açıkladı! Anadolu Grubu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu Holding yerli otomobili yapacak şirketler olarak resmen açıklandı! Başkanı kimdir?

Başkanı , SPK kararı ile Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

1981-1988 yılları arasında cam ve gıda sektörlerinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev alan Akça, 1988'de uluslararası bir dış ticaret şirketinde üstlendiği Genel Müdürlük görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür.

Daha sonra kendi işini kuran ve halen bu işi yürütmekte olan Ahmet Akça, lojistik hizmetleri veren Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ocak 2010'da Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak yer alan Akça, Kasım 2011'den bu yana aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: TEB
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz