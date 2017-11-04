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4 Kasım altın fiyatları ne kadar? ve ne kadar? - EN GÜNCEL-

Giriş Tarihi: 4.11.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 10:07
4 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar? - EN GÜNCEL-

Bugün Kasım ayının ilk haftasonu... Kasım ayının başlangıcında piyasalardaki son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? Ülkemizdeki örf ve adetlerde yeni evlenen çiftlere; altın takılması gibi bir gelenek var bu da birikim yapan yatırımcıların dışında da vatandaşların da altın fiyatlarını merak etmesini sağlıyor. 4 Kasım Cumartesi ne kadar? ne kadar? gibi güncel soruların cevaplarını sizler için hazırladık...

4 Kasım altın fiyatları ne kadar? Akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğu ülkemizdeki düğünlerde, törenlerde altın takma geleneği mevcut, bununla birlikte vatandaşlar hediyelik eşya olarak altına yoğun ilgi gösteriyor. Yatırım olarak da nitelendirilen altının fiyatları ve 'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın ne kadar? ne kadar? sorusunun yanıtı ve 04.11.2017 altın fiyatları...,

GRAM ALTIN

: 158,62

: 158,73

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 252,92

SATIŞ: 258,65

YARIM ALTIN

ALIŞ: 504,26

SATIŞ: 517,30

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.014,85

SATIŞ: 1.040,13

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.035,00

SATIŞ: 1.045,00

Altın nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

piyasalar
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4 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar? - EN GÜNCEL-
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