Ahmet Akça: Babayiğit olmak için 5 aydır çalışıyoruz

Akça, 2019'da prototipi yapılıp 2021'de satışa çıkacak Türkiye'nin otomobiliyle ilgili soruları yanıtladı. Akşam'ın haberine göre Turkcell'in isminin Türkiye'nin otomobili projesinde yer alan diğer şirketler gibi basına yansımadığının hatırlatılması üzerine Akça şunları söyledi: "Turkcell'in teknoloji potansiyelini dikkate alarak bize talepte bulunuldu. Biz de bu işin içinde olmaya karar verdik. Hem memlekete hizmet edeceğiz hem de teknolojimizle destek vereceğiz diye düşünerek tam bize göre olduğuna karar verdik. 5 aydır bunun için çalışıyoruz."

YAZILIM VE DONANIM

Turkcell'in Türkiye'nin otomobiline ne şekilde katkı sağlayacağına yönelik soruya ise Akça şu yanıtı verdi: "Geleceğin otomobili dediğimiz, akıllı şehirlerde koşacak bir otomobil olması lazım. Yazılımını, donanımını Turkcell yapacak. Dolayısıyla bizim bu projeye katkımız gerçekten çok değerli ve çok önemli."

KADER GAYRETE AŞIKTIR

Akça, "Türkiye 80 sene önce kısıtlı imkanlarla uçak, 60 yıl önce 23 mühendisin çabasıyla otomobil yapmış bir ülke. Bu girişimlerin maalesef seri üretime geçme konusu malum sebepler nedeniyle başarılamamıştır. 'Kader gayrete aşıktır' diyoruz ve hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

1.150 MÜHENDİSİMİZ ŞARJA KATKI SUNACAK

Akça, "Turkcell'de 1000'e yakın mühendis Türkiye'de çalışıyor. Belarus'taki lifetech şirketimizde de yaklaşık 150 mühendisimiz var. Hem sürüş ve yolcu güvenliğini sağlayan, hem de bataryaların teminini tabii bu şarj üniteleri meselesine Turkcell çok ciddi katkılar sunacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

DÜNYAYLA REKABET EDECEK

Ahmet Akça, Türkiye'nin otomobilinin dünyayla rekabet edebilecek bir ürün olması için gayret edeceklerinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu bir dünyaya meydan okuma meselesi. Turkcell olarak tüm gücümüzle bu otomobilin dünyayla rekabet edebilecek bir ürün olması için gayret edeceğiz. Henüz projenin çok başındayız. Bunlar hep fizibilitenin, hatta önce analizin içerisinde değerlendirilecek konular. Sonrasında hep birlikte işe koyulacağız" dedi.

TURKCELL, TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ İÇİN HAZIR

TURKCELL: TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ