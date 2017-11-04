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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekicini hatıra aldı

Giriş Tarihi: 4.11.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 10:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK çekicini hatıra aldı

Cumhurbaşkanı , Tarihi ’nu yeniden hayata geçirecek proje olan Demiryolu projesi töreninde raylara çivi çaktığı büyük çekici de hatıra olarak Türkiye’ye getirdi

Bakü-Tiflis-Kars () 'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmi açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi 'nu yeniden hayata geçirecek proje olan BTK Demiryolu projesi töreninde raylara çivi çaktığı büyük çekici de hatıra olarak Türkiye'ye getirdi.

Ekim'de resmi açılışı yapılan BTK Demiryolu Hattı'ndaki ilk tren Kars Garı'na 3 Kasım'da gelmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Törende önce çekici ne yapacağını bilemeyen diğer 4 lider Erdoğan'ın çekici Türk yetkililere vermesi üzerine onlar da arkalarındaki yetkililere çekiçleri verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğindeki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Alat Limanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK çekicini hatıra aldı
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