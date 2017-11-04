Elon Musk Türkiye’ye geliyor

Türkiye'yi ekonomide devler ligine çıkaracak yerli otomobil
le ilgili önceki gün atılan imzaların ardından elektrikli otomobil
in dahi çocuğu Elon Musk
'ın Türkiye'ye geleceği haberleri kulisleri hareketlendirdi. Otomobil devi Tesla
ve uydu şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın, Türkiye'de düzenlenecek olan Global SatShow'a katılacağı öğrenildi.
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre 9-10 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi
'nde yapılacak Global SatShow'a katılması için Elon Musk bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildi.
Aynı kaynaklar Cumhurbaşkanlığı'nın Musk'la internet yoluyla bağlantı kurduğu ve prensip olarak anlaşmaya varıldığını belirttiler. Yerli otomobil projesini üstlenen şirketlerin belirlenmesinin ardından Elon Musk'ın Türkiye'ye davet edilmesi, hem uydu hem de elektrikli otomobil konularında görüşmelerin yapılacağı yorumlarına neden oldu. Buradaki tek pürüzün ise ABD ve Türkiye arasındaki vizelerin karşılıklı olarak askıya alınması olduğu belirtiliyor. Çünkü Musk'ın ise Türkiye vizesi yok. Ancak Başbakan Binali Yıldırım
'ın haftaya yapacağı ABD ziyareti ile vize sorununun çözülmesi bekleniyor. Eğer sorun çözülmezse Musk'ın özel izinle Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir.