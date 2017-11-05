3. Havalimanı daha açılmadan ödülleri topladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Havalimanında 3 bine yakın ağır iş makinesinin çalıştığına işaret eden Arslan, mega projenin inşaatında yüzde 70'lik gerçekleşmeye ulaştıklarını ve bunun çok önemli bir oran olduğunu bildirdi.

Projenin birçok alanda dünya çapında ödüller aldığına dikkati çeken Arslan, havalimanının veri merkezindeki elektrik sistemlerinin 2N, soğutma sistemlerinin N+1 yedekli yapıyla dizayn edildiğini ve Uptime Institute tarafından "Design (tasarım)" sertifikasıyla sertifikalandırıldığını dile getirdi.

Arslan, projenin ilk ödülünü ise hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından 2015'te düzenlenen yarışmada aldığını hatırlattı.

Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyan, Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un kültürel mirasının önemli motiflerinden lale çiçeğinden ilham alınarak yapılan tasarımın ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Arslan, "Yarışmada, dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje değerlendirildi. Kararı İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri verdi. Ödül de Atina'da düzenlenen törende İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Pininfarina ve AECOM yöneticileriyle birlikte alındı." diye konuştu.

BOĞAZİÇİ GÖRÜNÜMLÜ DUTY-FREE ALANI OLACAK

İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı terminal binasına, dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildiğini belirten Arslan, söz konusu ödüllerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Arslan, milli projenin dünyanın her yerinde dikkati çekmesinin ve hak ettiği yeri bulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük havalimanının projesindeki ana terminal binası en önemli unsurlarından biri. Ana terminal, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası. Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Çatı, özellikle büyük usta Mimar Sinan'dan esinlenilerek yapılıyor. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük duty-free alanı olacak. Proje, tasarım olarak hem çok fonksiyonel hem de kültürümüzün motiflerini yansıtıyor, bu açıdan da çok önemli."

İGA tarafından Sosyal Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen "Roman Çocukları Sanatla Eğitime Dokunuyor" projesinin, JCI'nın (Junior Chamber International- Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldüğüne dikkati çeken Arslan, havalimanının yapımını üstlenen bu firmanın Türkiye'de havacılık sektöründe ve diğer karşılaştırmalı sektörlerde yenilenen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk ve tek şirket olduğunu kaydetti.

Arslan, İGA'nın organize ettiği "İstanbul Liseler Arası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması" sayesinde, duyarlı kurumların sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiren The International CSR Excellence Awards'ın "Topluma Karşı Sorumluluk" kategorisinde gümüş ödül kazandığını dile getirdi.

ABD merkezli market araştırmaları şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından "En İyi Maliyet Verimliliği Ödülü'ne layık görülen İstanbul Yeni Havalimanı'nın, Sosyal Yatırım Programı ile Stevie Bronze Ödülü aldığına da işaret eden Arslan, projenin, "Sürdürülebilir Geleceğin Yapıtaşları İstanbul Yeni Havalimanı'nda Buluşuyor" başlığıyla hazırlanan raporunun kapak tasarımıyla Onur Ödülü aldığını söyledi.

"YENİ HAVALİMANI, TÜRKİYE'Yİ HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE REKABETÇİ KILACAK"

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'yi havacılık endüstrisinde çok rekabetçi kılacak bir proje olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin son yıllardaki büyük gelişimi, özellikle yolcu sayısındaki artış ve Türk Hava Yollarının (THY) müthiş büyümesinin, böyle bir altyapıya duyulan ihtiyacı daha çok artırdığını belirtti.

Yeni havalimanıyla atıl durumdaki bir alanın ekonomiye kazandırıldığını ve yerel ekonomiye önemli katkı sağlandığını ifade eden Arslan, projede güvenlik anlamında da son teknolojinin kullanılacağını bildirdi.

Arslan, yeni havalimanının yeşil bina sertifikasyonunun yanı sıra ISI ve Harvard Üniversitesi Zofnass Programı ile ortaklaşa geliştirilen Envision Sertifikası adaylığının bulunduğunu anlattı.

"200 MİLYON YOLCUYU UÇURABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK"

Bakan Arslan, yılda 200 milyon yolcuyu uçurabilecek kapasitede havalimanı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Havalimanının kulesi gerçekten şaheser bir proje. Daha uygulamaya geçmeden ödül aldı ki bu havalimanıyla biz dünya Sivil Havacılık sektörünün birçok dalında bugüne kadar aldığımız ödüllere yenilerini ekleyeceğiz. İnsanımız da sadece havayolunu kullanmaktan değil, aynı zamanda sivil havacılık sektöründe yakaladığımız başarıdan ve bunun sonuçlarından gurur duyacak. Bizim derdimiz ödül almak değil. Dünya sivil havacılığının merkezi doğuya kayarken bundan yararlanmak istiyoruz. Amacımız, 29 Ekim 2018'de, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde, yıllık 90 milyon kişiye hizmet edecek birinci fazı açmak ve uçuşları artık oradan yapmak. Diğer etaplar da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak."

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın Şubat 2018'de indirileceğini, resmi açılışın ise 29 Ekim 2018'de yapılacağını bildirdi.