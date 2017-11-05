Miller: 2019’da gaz akışı başlar

Rusya'dan Türkiye
'ye yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak Türk Akımı
projesinde kritik bir adım daha geçildi. Gazprom, projenin Rusya
'daki denizden geçen kısmının inşasını tamamladı. Deniz altına boru döşeme işlemini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, projenin Rusya'daki bölümü tamamlayarak, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne geçti. Gemi Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri arasındaki geçişin bir simgesi olarak, deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının bulunduğu boru yerleştirdi.
STRATEJİK ÖNEMİNİZ ARTACAK
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Rus enerji şirketi Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller
, Rusya ve Türkiye arasında doğalgaz alanındaki işbirliğinin 30 yıl önce Batı Hattı ile başladığını belirterek, "Türk Akımı sayesinde doğalgaz Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya akacak. Bu da Türkiye'nin bölgesel enerji arenasındaki stratejik öneminin çok ciddi oranda artması anlamına gelecek. 2018 başlarında Türkiye'de inşaata başlayabilmeyi bekliyoruz. Hedefimiz 2019 sonunda doğalgaz akışının başlaması" şeklinde konuştu. Türkiye'nin Almanya'nın ardından Rus gazının en büyük ikinci pazarı olduğunu hatırlatan Miller, "Türk Akımı, Türkiye'yi, şimdi olduğu gibi dolambaçlı bir güzergâhın en sonundaki nihai alıcı olmak yerine doğalgazın ilk alıcısı haline getirerek transit risklerini bertaraf edecek" dedi.
448 KM'LİK HAT TAMAMLANDI
Miller
, Türk Akımı'nı inşa etmelerinin başlıca nedeninin gazın Türkiye ile Avrupa'ya tedarikini güvence altına almak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bugün (dün) Karadeniz'de Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesinden Türkiye'ye geçişi kutladık. Projenin deniz kesimini oluşturan hatlardan her birinde 224 kilometre olmak üzere toplam 448 kilometre boru hattını tamamlamış bulunuyoruz. Bizim stratejimiz Avrupa'daki başlıca alıcılarımıza yönelik tedarik güzergâhlarımızı çeşitlendirmek ve arz güvenliğini güçlendirmek üzerine kurulu. Türkiye tarafındaki muhataplarımızla yürüttüğümüz stratejik işbirliğine azami önem atfediyor, bugüne dek denizde inşa edilmiş en teknolojik boru hattını hayata geçirebilmeyi dört gözle bekliyoruz."