Engelli istihdamı 15 yılda 10 kat arttı

Engelli istihdam
ında kamu kurum ve kuruluşları sınıfı geçti, özel sektör
ise çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli personel sayısına yaklaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nın verilerine göre 2017 Haziran ayı itibarıyla engelli işçi çalıştırmakla yükümlü 819 kamu kurum ve kuruluşu bulunuyor. Bu kurum ve kuruluşlarda 8 bin 490 engelli işçinin istihdam edilmesi gerekirken sayı 10 bin 550'yi buluyor. Engelli işçi çalıştırmakla yükümlü 18 bin 489 özel sektör işvereni bulunurken bu işverenlerin de 107 bin 917 engelli istihdam etmesi gerekiyor. Bakanlığın verileri özel sektör işverenlerin istihdam ettiği engelli işçi sayısının 93 bin 88 olduğunu ortaya koyuyor. Rakamlar ise son 15 yılda engelli memur istihdamının yaklaşık 10 kat arttığını gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu ve özel sektördeki engelli istihdamıyla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Sarıeroğlu, 4857 sayılı Kanun gereğince istihdamı zorunlu engelli işçi kontenjanlarının takip ve denetiminin aylık olarak düzenli biçimde çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince düzenli olarak yapıldığını belirtti.