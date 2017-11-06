Körfez’de ortak yatırım hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "bölgenin istikrar abidesi olarak nitelendirdiği" Kuveyt'le işbirliğine bir tuğla daha eklendi. Ülkenin önde gelen ailelerinden Al Babtain ile Arslan Şirketler Grubu, inşaat, enerji, finans ve perakende sektöründe faaliyet gösterecek "AB International Holding" ortaklığına imza attı. Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-Roudan, ulaşıminşaat sektöründeki büyümeye dikkat çekerek yatırıma açacakları 3 sanayi bölgesine yönelik ihalelere Türk firmaları davet etti.
FIRSATLARA ORTAK OLUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bu yıl ikinci ziyaretini gerçekleştireceği Kuveyt önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Karma Ekonomik Komisyon toplantısı kapsamında geldiği Kuveyt'te işadamları, siyasiler, STK başkanlarıyla bir araya geldi. Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan
'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kuveyt Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-Roudan da katıldı. Şimşek, "Görevimiz yatırımların yolunu açmak. Küresel kriz sonrası büyüme yeniden hız kazandı. Türkiye
'nin de büyüme hızı hedefin üzerinde gerçekleşecek. Kapsamlı reformlar gündemde. Kuveytli işadamları da Türkiye'ye gelerek bu yatırım fırsatlarına paydaş olmalı" diye konuştu.
FİRMALARA ÖZEL DAVET
Türkiye'nin Kuveytli yatırımcılara yönelik desteklerine dikkat çeken Al -Roudan, Kuveyt'in 5 yıllık kalkınma planı kapsamında ulaşım-inşaat sektöründeki büyüme potansiyeline dikkat çekti. Bakan, yakın bir dönemde yatırıma açılacak 3 sanayi bölgesine yönelik ihalelere Türk yatırımcıları davet etti. Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan, "Ailenin ikinci kuşak temsilcisi Abdolmohsen Al Babtain ile AB International Holding şirketini kurduk. Grubumuz enerji, inşaat, finans ve perakende sektöründe faaliyet gösterecek. Kuveytli işadamlarımız sadece gayrimenkul değil sanayi yatırımlarına da ağırlık vermeli" dedi.
ŞİMŞEK'TEN 'BORÇ' DERSİ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin borç
çevirme oranlarının alarm verdiği iddialarına gelişmekte olan ülke örnekleriyle yanıt verdi. Türkiye'nin kamu, finansal kuruluşlar, hane halkı dahil bütün borcunun milli gelire oranının yüzde 146 olduğunu belirten Şimşek, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 225 olduğuna dikkat çekti. Şimşek, "Bu oran Çin'de yüzde 298, Güney Kore'de yüzde 300, Çin'de yüzde 298, Malezya'da yüzde 220, Brezilya'da yüzde 178, Çekya'da yüzde 165, Polonya'da yüzde 163. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre Türkiye'nin borç yükü iddia edildiği gibi yüksek değil. Daha fazla borçlanma üzerine bir büyüme kurgusu yok" dedi. Şimşek, dış borç faiz ödemelerinin 2002'de özel sektör-kamuda 4.3 milyar dolar, faiz giderinin milli gelire oranının da yüzde 1.9 olduğunu anımsattı.
ERDOĞAN'DAN BEŞ AYDA İKİNCİ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Kuveyt Uluslararası Havaalanı yeni terminal binasının temel atma töreni için Kuveyt'e gitmişti. Kuveyt Emiri El-Sabah tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Kuveytli yatırımcıları Türkiye'ye davet etmişti. Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Kuveyt'te 6.5 milyar dolarlık 30 proje üstlendi.