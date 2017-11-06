Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

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Son dakika: 'ndan döviz hamlesi

Giriş Tarihi: 6.11.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 10:24

Türkiye Cumhuriyet , son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğini belirterek, yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni düzenleme ile 5,3 milyar TL piyasadan çekilecek, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek

Türkiye Cumhuriyet tarafından, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, şu açıklama yapıldı:

DÖVİZ İMKAN ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

"Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekilmiştir.

PİYASAYA 1.4 MİLYAR DOLAR CANSUYU

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."

REESKONT KREDİLERİNDE KUR BELİRLENDİ

Öte yandan Merkez Bankası, reeskont kredileri ile ilgili de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "1 Şubat 2018'e (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3,7000, avro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir." denildi.

KUR AŞAĞI GELDİ

Merkez Bankası'nın açıklamalarından önce 3,88 civarında olan dolar/TL kuru, açıklamaların ardından 3,86 seviyelerine kadar geriledi.

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
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