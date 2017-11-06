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Türk bilim adamları yolcusu

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017
Türk bilim adamları Antarktika yolcusu
'nın geleceğinde Türkiye'nin de söz sahibi olması için başlatılan projede yeni dönem başlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Türkiye'nin Antarktika'da kuracağı üs ile ilgili gerekli mali finansmanı sağladıklarını belirtti ve yılbaşında Türk bilim adamlarının bölgeye gideceklerini söyledi. Özlü, Türkiye'nin ulusal programın ise kısa sürede çıkacağını bildirdi. Bazı gazetecilerle sohbet eden Özlü, Antarktika projesi için öncelikli olarak kaynak bulduklarını belirterek, "Kalkınma Bakanlığı'ndan izin aldık. 5 milyon liranın bu proje için kullanılması için onay çıktı" dedi. Ulusal program üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Özlü, şöyle devam etti: "Arkadaşlar şimdi ulusal programı hazırlıyor. Bitirmek üzereler. Ulusal programı gördükten sonra ekibi göndereceğim. Ne olduğunu bir görelim. 6-7 üniversite ve bizim bakanlıktan temsilcilerle çalışıyor." Özlü, programın son aşamasına geldiğini, yılbaşı gibi Türk bilim adamlarının kutba yeniden gideceklerini söyledi. Özlü, "Ön tespitler yapıldı. İşin fizibilitesi çıkarılacak" dedi.
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Türk bilim adamları Antarktika yolcusu
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